У Німеччині критикують плани продати винищувачі Саудівській Аравії, а не Україні

Німецький уряд має намір експортувати 48 винищувачів Eurofighter до Саудівської Аравії, водночас відмовляючись поставляти бойові літаки Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Як зазначає видання, хоча Бундесвер володіє 138 винищувачами Eurofighter, а німецькі компанії беруть участь у консорціумі виробників європейських бойових літаків, "німецький уряд відмовляється навіть створювати програму навчання українських пілотів, не кажучи вже про майбутнє постачання".

За словами представника партії "Зелених", яка входить у керівну коаліцію, Антона Хофрейтера, щодо експорту 48 винищувачів до Саудівської Аравії уряд Шольца "чинить тиск".

"Ми не можемо відмовляти Україні, на яку напала Росія, в тій чи іншій зброї, і водночас давати найсучаснішу зброю диктатурам і автократіям", – переконаний він

Водночас ще один представник партії "Зелених" Робін Вагенер наголосив на тому, що Німеччина повинна стати частиною міжнародної "коаліції винищувачів". Він висловив упевненість, що міністр оборони ФРН працює над "конкретизацією німецького внеску".

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив стриману позицію Берліна щодо участі у "коаліції винищувачів". За його словами, Німеччина не має літаків F-16, отримати які сподівається Україна.

На початку червня він заявив, що питання участі Берліна в "коаліції винищувачів" вивчається і має бути вирішене протягом двох тижнів.

Перед цим Пісторіус заявляв, що Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів на західних винищувачах.