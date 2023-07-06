В Германии критикуют планы продать истребители Саудовской Аравии, а не Украине

Немецкое правительство намерено экспортировать 48 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию, одновременно отказываясь поставлять боевые самолеты Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Как отмечает издание, хотя Бундесвер владеет 138 истребителями Eurofighter, а немецкие компании участвуют в консорциуме производителей европейских боевых самолетов, "немецкое правительство отказывается даже создавать программу обучения украинских пилотов, не говоря уже о будущих поставках".

По словам представителя партии "Зеленых", которая входит в правящую коалицию, Антона Хофрейтера, по экспорту 48 истребителей в Саудовскую Аравию правительство Шольца "оказывает давление".

"Мы не можем отказывать Украине, на которую напала Россия, в том или ином оружии, и одновременно давать современное оружие диктатурам и автократиям", – убежден он

В то же время еще один представитель партии "Зеленых" Робин Вагенер отметил, что Германия должна стать частью международной "коалиции истребителей". Он выразил уверенность, что министр обороны ФРГ работает над "конкретизацией немецкого вклада".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объяснил сдержанную позицию Берлина относительно участия в "коалиции истребителей". По его словам, Германия не имеет самолетов F-16, получить которые надеется Украина.

В начале июня он заявил, что вопрос участия Берлина в "коалиции истребителей" изучается и должен быть решен в течение двух недель.

Перед этим Писториус заявлял, что Германия рассматривает варианты поддержки коалиции стран, которые планируют обучать украинских пилотов на западных истребителях.