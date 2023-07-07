Премьер Чехии: Никто не знает, когда закончится война, но Украине следует открыть двери в НАТО

Глава чешского правительства Петр Фиала заявил, что украинский народ заслуживает "открытия дверей в НАТО", поскольку защищает не только свою независимость, но и безопасность Европы.

Об этом Фиала сказал в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фиала выразил надежду, что Зеленский сможет лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе. По его словам, президент Украины может рассчитывать на то, что Чешская Республика поддержит усилия Украины относительно членства в Альянсе.

"Когда война закончится – мы не знаем, но мы знаем то, что надо открыть мужественному украинскому народу двери в Североатлантический альянс. Мы это должны сделать как для Украины, так и для себя... В будущем это означает укрепление безопасности Европы", – отметил Фиала.

Он отдельно похвалил Украину за осуществление реформ в трудное время.

"Я хотел бы оценить те реформы, которые Украина проводит в сфере судебной системы, СМИ, борьбы с коррупцией. Я убежден, что будущее Украины – в Европейском Союзе и НАТО", – добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Читайте также эдиториал "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого