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У Данії отримав вирок колишній водій урядових авто: використовував їх для побачень

П'ятниця, 7 липня 2023, 17:50

Колишній водій офісу прем’єра у Данії отримав чотири місяці ув’язнення за зловживання службовим становищем і недбалість.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда". 

У п’ятницю міський суд Копенгагена оголосив рішення у справі щодо порушення водієм внутрішніх правил та зловживання службовим становищем. 

Стало відомо, що водій кілька разів возив у міністерських автомобілях жінок, з якими мав побачення, хоча допускати когось у них заборонено без контролю безпеки. Деяким він нібито розкрив, що іноді возив у тому числі прем’єрку Метте Фредеріксен.

Одна з жінок – яка і видала водія поліції – отримала 30 днів умовного терміну, оскільки вона усвідомлювала, що ймовірно порушує закон, сідаючи у службову машину міністерства. Вона планує подавати апеляцію.

Нагадаємо, навесні цього року угорський депутат подав скаргу на прем'єра Орбана через те, що той на військовому літаку нібито звозив сім'ю в Італію.

Тим часом в Іспанії суд визнав неправомірним звільнення електрика, який випив понад три літри пива за один день, оскільки компанія не довела, що вживання алкоголю призвело до неналежного виконання посадових обов'язків.

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