В Дании получил приговор бывший водитель правительственных авто: использовал их для свиданий

Бывший водитель офиса премьера в Дании получил четыре месяца заключения за злоупотребление служебным положением и халатность.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

В пятницу городской суд Копенгагена объявил решение по делу о нарушении водителем внутренних правил и злоупотребления служебным положением.

Стало известно, что водитель несколько раз возил в министерских автомобилях женщин, с которыми имел свидания, хотя допускать кого-то в них запрещено без контроля безопасности. Некоторым он якобы раскрыл, что иногда возил в том числе премьера Метте Фредериксен.

Одна из женщин – которая и выдала водителя полиции – получила 30 дней условного срока, поскольку она осознавала, что вероятно нарушает закон, садясь в служебную машину министерства. Она планирует подавать апелляцию.

Напомним, весной этого года венгерский депутат подал жалобу на премьера Орбана из-за того, что тот на военном самолете якобы свозил семью в Италию.

Тем временем в Испании суд признал неправомерным увольнение электрика, который выпил более трех литров пива за один день, поскольку компания не доказала, что употребление алкоголя привело к ненадлежащему исполнению должностных обязанностей.