Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що РФ не повинна створювати загроз для Запорізької атомної електростанції.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Клеверлі наголосив, що Росія надалі не має створювати загроз для безпеки Запорізької АЕС.

Russia must not endanger the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant further.



The IAEA must have full access to inspect the plant and ensure nuclear safety and security.