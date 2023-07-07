Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі наголосив, що РФ не повинна створювати загроз для Запорізької атомної електростанції.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Клеверлі наголосив, що Росія надалі не має створювати загроз для безпеки Запорізької АЕС.

Russia must not endanger the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant further.



The IAEA must have full access to inspect the plant and ensure nuclear safety and security. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 7, 2023

"МАГАТЕ повинна мати повний доступ для інспекції станції та забезпечення безпеки", – додав він.

Нагадаємо, у вівторок Збройні Сили України попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС – на покрівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети. Тоді ж російські пропагандисти заявили, що Україна нібито планує "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

Глава МЗС Польщі пообіцяв "адекватну" відповідь на можливу атаку Росії на ЗАЕС.

У Білому домі прокоментували, що "уважно стежать за ситуацією".