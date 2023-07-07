Укр Рус Eng

Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС

Пятница, 7 июля 2023, 18:09

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что РФ не должна создавать угроз для Запорожской атомной электростанции.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Клеверли подчеркнул, что Россия в дальнейшем не должна создавать угроз для безопасности Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ должна иметь полный доступ для инспекции станции и обеспечения безопасности", – добавил он.

Напомним, во вторник Вооруженные силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы. Тогда же российские пропагандисты заявили, что Украина якобы планирует "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Глава МИД Польши пообещал "адекватный" ответ на возможную атаку России на ЗАЭС.

В Белом доме прокомментировали, что "внимательно следят за ситуацией".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.