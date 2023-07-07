Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что РФ не должна создавать угроз для Запорожской атомной электростанции.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Клеверли подчеркнул, что Россия в дальнейшем не должна создавать угроз для безопасности Запорожской АЭС.

Russia must not endanger the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant further.



The IAEA must have full access to inspect the plant and ensure nuclear safety and security. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 7, 2023

"МАГАТЭ должна иметь полный доступ для инспекции станции и обеспечения безопасности", – добавил он.

Напомним, во вторник Вооруженные силы Украины предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС – на кровлях двух энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы. Тогда же российские пропагандисты заявили, что Украина якобы планирует "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе".

Глава МИД Польши пообещал "адекватный" ответ на возможную атаку России на ЗАЭС.

В Белом доме прокомментировали, что "внимательно следят за ситуацией".