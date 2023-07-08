Що робити українцям, якщо саміт НАТО не виправдає очікувань: розмова з ексглавою МЗС Литви

Литовські політики та дипломати загалом є друзями України, але й серед них Лінас Лінкявічюс посідає особливе місце. Він тривалий час очолював місію Литви при НАТО.

Ми зустрілися з ним перед самітом Альянсу у Вільнюсі, про підготовку якого Лінкявічюс знає багато.

Про очікування від саміту, а також про імовірний розвал Росії, про загрозу від Пригожина тощо – дивіться у розмові редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка з Лінасом Лінкявічюсом. Текстова версію інтерв’ю – у матеріалі "Декому приємно бачити, як Кремль повільно руйнується. Але ціна – зависока для України".

Коротко, про що говорив Лінас Лінкявічюс:

Щодо очікувань від саміту. "Це посилення Східного флангу НАТО; ротаційна модель системи протиповітряної оборони, що дуже важливо для Литви; присутність військ НАТО у східних державах за системою Enhanced Forward Presence; збільшення кількості цих військ; зберігається також надія на домовленість про вступ Швеції".

"Але центром дискусій саміту справді буде Україна".

Щодо того, чи отримає Україна запрошення в НАТО. "Я вас запевняю: відповіді на це питання досі немає…".

"Я вважаю, що саме запрошення може і має бути зараз, у Вільнюсі, і не повинно відкладатися на час після війни. Йдеться про відтермінування вступу – але після війни він має статися."

"Однак не всі у НАТО готові на це".

"Мені некоректно називати імена, але можу підтвердити: дехто вважає, що вони мають бути обережними. Так само, як було у 2008 році".

"Зараз знову хтось думає про "провокативність" рішення щодо України, хоча насправді Москву провокує бездіяльність НАТО, підштовхуючи її продовжувати робити те, що вона робить".

Редактор: проти рішення щодо запрошення України виступають Джо Байден і Джейк Салліван. Яка у них логіка? Як вони пояснюють свою позицію?

"Я не можу зрозуміти їхню логіку"

"Можливо, декому приємно бачити з комфортного крісла, як Кремль потроху руйнується. Причому повільно, не відразу. Так, це приваблива картина, але ж вона має занадто велику ціну для України!".

Щодо сигналу для українців. "Ми ще сподіваємося, що на саміті станеться диво, але цього може й не бути. "Тому мій сигнал для українців такий: є життя і після саміту".

"Якщо ви не отримаєте те, що хочете – не сприймайте це як катастрофу. Не можна здаватися, треба йти далі шляхом, який ви обрали".

"Я добре пам’ятаю, як у 2000 році мої тоді ще майбутні союзники говорили мені: "Слухай, ви ніколи не будете членом НАТО".

Щодо членства України в НАТО. "Абсолютно [впевнений, що Україна буде членом НАТО]. Це просто неуникно. Я не можу знайти причин – а чому ні? Особливо коли я порівнюю зі своїм досвідом".

"Я багато років провів у НАТО – був послом Литви, міністром оборони, і у 2004 році ми вступили до НАТО. Але добре пам’ятаю, як у 2000 році мої тоді ще майбутні союзники говорили мені: "Слухай, ви ніколи не будете членом НАТО".

Щодо можливого розвалу Росії. "Варіант розвалу Росії не виключений, але він і не гарантований. Також важливо додати, що це здатні зробити лише самі росіяни".

Щодо військової загрози від "вагнерівців". "Що тепер робитиме Пригожин у Білорусі зі своїми доволі обмеженими силами? Це питання. Але я не вірю у їх застосування проти України чи інших держав. Їх можуть задіяти лише для військових провокацій, на яких Росія знається".

Повне інтерв’ю – у матеріалі "Декому приємно бачити, як Кремль повільно руйнується. Але ціна – зависока для України".