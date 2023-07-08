Что делать украинцам, если саммит НАТО не оправдает ожиданий: разговор с экс-главой МИД Литвы

Литовские политики и дипломаты в целом являются друзьями Украины, но и среди них Линас Линкявичюс занимает особое место. Он долгое время возглавлял миссию Литвы при НАТО.

Мы встретились с ним перед саммитом Альянса в Вильнюсе, о подготовке которого Линкявичюс знает много.

Об ожиданиях от саммита, а также о вероятном развале России, об угрозе от Пригожина и т.д. – смотрите в разговоре редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко c Линасом Линкявичюсом. Текстовая версия интервью – в материале "Кое-кому приятно видеть, как Кремль медленно разрушается. Но цена слишком высока для Украины".

Коротко, о чем говорил Линас Линкявичюс:

Относительно ожиданий от саммита. "Это усиление Восточного фланга НАТО; ротационная модель системы противовоздушной обороны, что очень важно для Литвы; присутствие войск НАТО в восточных государствах по системе Enhanced Forward Presence; увеличение количества этих войск; сохраняется также надежда на договоренность о вступлении Швеции".

"Но центром дискуссий саммита действительно будет Украина".

Относительно того, получит ли Украина приглашение в НАТО. "Я вас уверяю: ответа на этот вопрос до сих пор нет...".

"Я считаю, что само приглашение может и должно быть сейчас, в Вильнюсе, и не должно откладываться на время после войны. Речь идет об отсрочке вступления – но после войны оно должно произойти."

"Однако не все в НАТО готовы на это".

"Мне некорректно называть имена, но могу подтвердить: некоторые считают, что они должны быть осторожными. Так же, как было в 2008 году".

"Сейчас снова кто-то думает о "провокативности" решения по Украине, хотя на самом деле Москву провоцирует бездействие НАТО, подталкивая ее продолжать делать то, что она делает".

Редактор: против решения о приглашении Украины выступают Джо Байден и Джейк Салливан. Какая у них логика? Как они объясняют свою позицию?

"Я не могу понять их логику".

"Возможно, некоторым приятно видеть из комфортного кресла, как Кремль понемногу разрушается. Причем медленно, не сразу. Да, это привлекательная картина, но ведь она имеет слишком большую цену для Украины!".

Относительно сигнала для украинцев. "Мы еще надеемся, что на саммите произойдет чудо, но этого может и не быть. "Поэтому мой сигнал для украинцев такой: есть жизнь и после саммита".

"Если вы не получите то, что хотите – не воспринимайте это как катастрофу. Нельзя сдаваться, надо идти дальше по пути, который вы выбрали".

"Я хорошо помню, как в 2000 году мои тогда еще будущие союзники говорили мне: "Слушай, вы никогда не будете членом НАТО".

Относительно членства Украины в НАТО.

"Абсолютно [уверен, что Украина будет членом НАТО]. Это просто неизбежно. Я не могу найти причин – а почему нет? Особенно когда я сравниваю со своим опытом".

"Я много лет провел в НАТО – был послом Литвы, министром обороны, и в 2004 году мы вступили в НАТО. Но хорошо помню, как в 2000 году мои тогда еще будущие союзники говорили мне: "Слушай, вы никогда не будете членом НАТО".

Относительно возможного развала России. "Вариант развала России не исключен, но он и не гарантирован. Также важно добавить, что это способны сделать только сами россияне".

Относительно военной угрозы от "вагнеровцев". "Что теперь будет делать Пригожин в Беларуси со своими довольно ограниченными силами? Это вопрос. Но я не верю в их применение против Украины или других государств. Их могут задействовать только для военных провокаций, в которых Россия разбирается".

Полное интервью – в материале "Кое-кому приятно видеть, как Кремль медленно разрушается. Но цена слишком высока для Украины".