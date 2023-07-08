Конституційний суд Австрії відхилив позов 12 дітей щодо захисту клімату

Австрійський Конституційний суд у п’ятницю відхилив позов дванадцяти неповнолітніх громадян країни, в якому ті оскаржували положення закону про захист клімату як недостатньо жорсткі.

Про це йдеться в повідомленні суду, яке цитує "Європейська правда".

Австрійці, які народилися між 2006 і 2015 роками, стверджували, що закон про захист клімату містить лише зобов'язання вести переговори про заходи щодо скорочення викидів парникових газів, але не зобов'язує досягати результатів.

Це, вказували позивачі, порушувало федеральний закон Австрії про права дитини "забезпечити захист заявників від серйозних негативних наслідків зміни клімату і врахувати справедливий розподіл тягаря в часі й між поколіннями".

Але Конституційний суд Австрії ухвалив, що позов оскаржував лише окремі частини закону, і їхнє скасування спотворило б його первісний намір, а тому внесення змін до закону у спосіб, якого вимагали позивачі, не вирішить основної проблеми.

Позов, поданий від імені 12 дітей адвокатом, зрештою відхилили на формальних підставах.

Нагадаємо, у 2021 році Конституційний суд Німеччини задовольнив позов неповнолітніх екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого двома роками раніше.