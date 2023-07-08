Конституционный суд Австрии отклонил иск 12 детей по защите климата

Австрийский Конституционный суд в пятницу отклонил иск двенадцати несовершеннолетних граждан страны, в котором те оспаривали положения закона о защите климата как недостаточно жесткие.

Об этом говорится в сообщении суда, которое цитирует "Европейская правда".

Австрийцы, которые родились между 2006 и 2015 годами, утверждали, что закон о защите климата содержит лишь обязательства вести переговоры о мерах по сокращению выбросов парниковых газов, но не обязывает достигать результатов.

Это, указывали истцы, нарушало федеральный закон Австрии о правах ребенка "обеспечить защиту заявителей от серьезных негативных последствий изменения климата и учесть справедливое распределение бремени во времени и между поколениями".

Но Конституционный суд Австрии постановил, что иск оспаривал лишь отдельные части закона, и их отмена исказила бы его первоначальное намерение, а потому внесение изменений в закон способом, которого требовали истцы, не решит основной проблемы.

Иск, поданный от имени 12 детей адвокатом, в конце концов отклонили на формальных основаниях.

Напомним, в 2021 году Конституционный суд Германии удовлетворил иск несовершеннолетних экоактивистов, которым они требовали от правительства ужесточить требования закона для защиты климата, принятого двумя годами ранее.