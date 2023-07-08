У Польщі покарали суддю, який порівняв президента з Муссоліні

Палата професійної відповідальності Верховного суду Польщі оголосила догану варшавському судді Ремігіушу П., який порівняв президента Анджея Дуду з фашистським лідером Італії Беніто Муссоліні й публічно критикував колишніх урядовців.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на польський портал Onet.

Справа стосувалася судді Варшавсько-Празького регіонального суду, який публікував у Facebook образливі дописи – принаймні такими їх визнав спершу дисциплінарний омбудсмен суддів, а потім і суд.

Зокрема у 2018 році під постом з фотографією президента Польщі Анджея Дуди суддя написав: "А він хотів бути схожим на Муссоліні". Також він прокоментував фото журналістки польського суспільного мовника TVP Данути Голецької словами: "Дай Боже, щоб я ніколи не був ганчіркою".

Дисциплінарний омбудсмен вимагав позбавити суддю повноважень голови судової палати та виїзного судді.

Суддя ж стверджував, що розміщені ним записи були адресовані лише його колу друзів і що їх слід розглядати як приватну кореспонденцію – коментарі під фотографіями могли прочитати трохи більш як 100 людей.

Верховний суд Польщі зрештою ухвалив, що суддя своїми дописами образив гідність посади, й визнав його винним у вчиненні трьох дисциплінарних проступків, за що покарав трьома доганами і, відповідно, сукупним стягненням у вигляді догани.

Обґрунтовуючи це рішення, польський Верховний суд вказав, що поведінка судді була порушенням принципу аполітичності й суддя повинен був обмежити себе у викладенні цих поглядів.

Рішення не є остаточним і може бути оскаржене в Палаті професійної відповідальності Верховного суду Польщі.

У травні, нагадаємо, Верховний суд Польщі закрив справу щодо письменника Якуба Жульчика, якого звинувачували в образі президента Анджея Дуди в Twitter через те, що той назвав його "дебілом" у контексті президентських виборів у США.