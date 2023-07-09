Наразі немає фінального рішення щодо участі президента Володимира Зеленського у Вільнюському саміті НАТО 11-12 липня.

Про це віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правда".

"Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента. – Ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл.

Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах", – сказала вона.

За словами Стефанішиної, від фінальних документів буде залежати, чи поїде президент на саміт.

"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо. Тому що ми думаємо не тільки за себе, а і за друзів, скажімо так.

І тривають перемовини, які веде Єрмак по гарантіям безпеки. Триває робота по фінальним документам. Ніяких рішень ще не ухвалено", – додала Стефанішина.

7 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, щ0о президент Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом. Столтенберг не уточнив формату участі президента в засіданні.

Дивіться повне інтерв’ю на Youtube-каналі "ЄвроПравди": Саміт НАТО: Яким буде результат?