Пока нет финального решения относительно участия президента Владимира Зеленского в Вильнюсском саммите НАТО 11-12 июля.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью "Европейской правде".

"Еще не принято никаких окончательных решений (о визите президента. – Ред.). Мы до конца не понимаем формата всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол.

То есть моделируем ситуацию: Вильнюс, происходит заседание Совета Украина-НАТО, выступление президента на самом саммите. На столе перед лидерами лежат финальные документы, которые предлагают принять по результатам саммита. Вот мы сейчас не знаем, что будет в этих документах", – сказала она.

По словам Стефанишиной, от финальных документов будет зависеть, поедет ли президент на саммит.

"Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты по Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только за себя, а и за друзей, скажем так.

И продолжаются переговоры, которые ведет Ермак по гарантиям безопасности. Продолжается работа по финальным документам. Никаких решений еще не принято", – добавила Стефанишина.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что президент Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе в рамках начала нового формата взаимодействия Украины с Альянсом. Столтенберг не уточнил формата участия президента в заседании.

Смотрите полное интервью на Youtube-канале "ЕвроПравды": Саммит НАТО: Каким будет результат?