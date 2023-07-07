Столтенберг оголосив про участь Зеленського у саміті НАТО 

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.

Про це розповів у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових занепокоєнь", – сказав Столтенберг.

Раніше в Альянсі анонсували, що перше засідання Ради Україна-НАТО – нового формату взаємодії Києва та Альянсу – відбудеться 12 липня, в другий день Вільнюського саміту.

На саміті у Вільнюсі Україна прагне отримати конкретні рішення щодо свого вступу в НАТО.

Раніше президент Зеленський заявляв, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

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