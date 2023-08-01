Британія в ООН: Росія втратила 200 тисяч солдатів в Україні

Понад 200 тисяч військових втратила РФ загиблими і пораненими за час загарбницької війни против України.

Про це, як пише "Європейська правда", під час засідання Ради безпеки ООН заявив політичний координатор постійного представництва Великої Британії Фергус Екерслі.

Виступаючи за засіданні Радбезу, він заявив, що "твердження Росії про те, що саме українська агресія якимось чином відповідальна за продовження війни, є абсурдним".

"Саме РФ відправляє тисячі своїх молодих людей на смерть. За оцінками, понад 200 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені в Україні", – зазначив Екерслі.

За його словами, у цій війні "є лише один агресор", оскільки всі бачили, "як сотні тисяч російських військ вторглися в цю суверенну країну, незаконно і неспровоковано".

"Ми всі знаємо, що право на самооборону за таких обставин закріплене в Статуті ООН. Росія тероризує український народ і паралельно завдає страждань своєму власному населенню та мільйонам людей по всьому світу", – резюмував Екерслі.

Як повідомлялось, згідно з опублікованими "злитими" документами начебто американської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були вбиті або поранені 354 тисяч російських і українських військових.

Водночас лише з грудня по початок травня, коли тривала битва за Бахмут, втрати Росії, за оцінкою американської сторони, становили понад 100 тисяч, зокрема 20 тисяч убитими.