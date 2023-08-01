Британия в ООН: Россия потеряла 200 тысяч солдат в Украине

Более 200 тысяч военных потеряла РФ погибшими и ранеными за время захватнической войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", во время заседания Совета безопасности ООН заявил политический координатор постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли.

Выступая за заседании Совбеза, он заявил, что "утверждение России о том, что именно украинская агрессия каким-то образом ответственна за продолжение войны, абсурдно".

"Именно РФ посылает тысячи своих молодых людей на смерть. По оценкам, более 200 тысяч российских солдат были убиты или ранены в Украине", – отметил Экерсли.

По его словам, в этой войне "есть только один агрессор", поскольку все видели, "как сотни тысяч российских войск вторглись в эту суверенную страну, незаконно и неспровоцированно".

"Мы все знаем, что право на самооборону при таких обстоятельствах закреплено в Уставе ООН. Россия терроризирует украинский народ и параллельно наносит страдания своему собственному населению и миллионам людей по всему миру", – резюмировал Экерсли.

Как сообщалось, согласно опубликованным "слитым" документам якобы американской разведки, с начала полномасштабного вторжения России в Украину были убиты или ранены 354 тысяч российских и украинских военных.

В то же время только с декабря по начало мая, когда продолжалась битва за Бахмут, потери России, по оценке американской стороны, составили более 100 тысяч, в том числе 20 тысяч убитыми.