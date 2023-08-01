ЗМІ повідомили про великі витрати Трампа на юридичні послуги

Колишній президент США Дональд Трамп витрачає велику частину зібраних пожертв на передвиборчу кампанію на юридичні послуги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що Комітет політичних дій (PAC) колишнього президента Дональда Трампа, який розпочав свою діяльність минулого року зі 105 мільйонів доларів, зараз має на рахунку менше 4 мільйонів доларів після сплати десятків мільйонів доларів судових витрат для Трампа та його соратників.

Грошові ресурси у комітеті Трампа "Save America" зменшилися до такого рівня, що група звернулася з вельми незвичним проханням повернути 60 мільйонів доларів пожертви, яку вона раніше надіслала Комітету політичних дій. Ці гроші призначалися для телевізійних рекламних роликів.

Газета Politico уточнює, що команда Трампа в першій половині 2023 року змогла зібрати суму в розмірі $53,8 млн у вигляді пожертвувань і вже витратила $57 мільйонів доларів. Найбільшою статтею витрат стали юридичні консультації, на які було витрачено понад $21 мільйон доларів.

Трамп наразі є фігурантом низки судових розглядів. 28 липня йому висунули три нові звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів у справі про поводження з секретними документами.

Тепер експрезиденту загрожують 32 пункти звинувачення в умисному зберіганні інформації про національну оборону за Законом про шпигунство і вісім пунктів, пов'язаних з імовірними спробами перешкоджання розслідуванню.

Сам Трамп обіцяє продовжувати участь у виборчих перегонах навіть у разі засудження до тюремного терміну.

Читайте більше тут: Дональд Трамп та кімнати з таємницями: чому експрезиденту США загрожує 400 років в'язниці.