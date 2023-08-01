СМИ сообщили о больших расходах Трампа на юридические услуги

Бывший президент США Дональд Трамп тратит большую часть собранных на предвыборную кампанию пожертвований на юридические услуги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что Комитет политических действий (PAC) бывшего президента Дональда Трампа, который начал свою деятельность в прошлом году со 105 миллионов долларов, сейчас имеет на счету менее 4 миллионов долларов после уплаты десятков миллионов долларов судебных расходов для Трампа и его соратников.

Денежные ресурсы в комитете Трампа "Save America" уменьшились до такого уровня, что группа обратилась с весьма необычной просьбой вернуть 60 миллионов долларов пожертвования, которое она ранее направила Комитету политических действий. Эти деньги предназначались для телевизионных рекламных роликов.

Газета Politico уточняет, что команда Трампа в первой половине 2023 года смогла собрать сумму в размере $53,8 млн в виде пожертвований и уже потратила $57 миллионов долларов. Самой большой статьей расходов стали юридические консультации, на которые было потрачено более $21 миллиона долларов.

Трамп сейчас является фигурантом ряда судебных разбирательств. 28 июля ему выдвинули три новых обвинения в совершении уголовных преступлений по делу об обращении с секретными документами.

Теперь экс-президенту грозят 32 пункта обвинения в умышленном хранении информации о национальной обороне по Закону о шпионаже и восемь пунктов, связанных с предполагаемыми попытками препятствования расследованию.

Сам Трамп обещает продолжать участие в избирательной гонке даже в случае приговора к тюремному сроку.

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