У Фінляндії присплять близько 50 тисяч тварин для боротьби з пташиним грипом

У Фінляндії в рамках боротьби з пташиним грипом вирішили приспати близько 50 тисяч тварин на фермах, більшість з яких – норки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Тварин будуть присипляти на звірофермах, розташованих в Центральній і Південній Пох'янмаа.

За даними фінського Агентства продовольства, норки можуть хворіти як на людський, так і пташиний грип.

Потенційно поширення вірусу серед ссавців може призвести до мутації, здатної вражати й людину.

Відомство охорони здоров'я та соціального розвитку THL вказує, що тварин присипляють, щоб вірус пташиного грипу можна було зупинити і щоб він не спричинив пандемію серед людей.

В агентстві заявили, що знищенню підлягають усі тварини, у яких виявлено пташиний грип.

"Ступінь захворюваності сильно різниться між звірофермами. Кількість хворих тварин становить кілька тисяч", – розповіла Терхі Лааксонен з Агентства продовольства.

Наприкінці липня повідомлялося, що пташиний грип виявили на звірофермах у Південній і Центральній Пох'янмаа, що у південній частині Фінляндії.