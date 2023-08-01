В Финляндии усыпят около 50 тысяч животных для борьбы с птичьим гриппом

В Финляндии в рамках борьбы с птичьим гриппом решили усыпить около 50 тысяч животных на фермах, большинство из которых – норки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Животных будут усыплять на зверофермах, расположенных в Центральной и Южной Похьянмаа.

По данным финского Агентства продовольствия, норки могут болеть как человеческим, так и птичьим гриппом.

Потенциально распространение вируса среди млекопитающих может привести к мутации, способной поражать и человека.

Ведомство здравоохранения и социального развития THL указывает, что животных усыпляют, чтобы вирус птичьего гриппа можно было остановить и чтобы он не вызвал пандемию среди людей.

В агентстве заявили, что уничтожению подлежат все животные, у которых обнаружен птичий грипп.

"Степень заболеваемости сильно различается между зверофермами. Количество заболевших животных составляет несколько тысяч", – рассказала Терхи Лааксонен из Агентства продовольствия.

В конце июля сообщалось, что птичий грипп обнаружили на зверофермах в Южной и Центральной Похьянмаа, что в южной части Финляндии.