В Финляндии усыпят около 50 тысяч животных для борьбы с птичьим гриппом
В Финляндии в рамках борьбы с птичьим гриппом решили усыпить около 50 тысяч животных на фермах, большинство из которых – норки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Животных будут усыплять на зверофермах, расположенных в Центральной и Южной Похьянмаа.
По данным финского Агентства продовольствия, норки могут болеть как человеческим, так и птичьим гриппом.
Потенциально распространение вируса среди млекопитающих может привести к мутации, способной поражать и человека.
Ведомство здравоохранения и социального развития THL указывает, что животных усыпляют, чтобы вирус птичьего гриппа можно было остановить и чтобы он не вызвал пандемию среди людей.
В агентстве заявили, что уничтожению подлежат все животные, у которых обнаружен птичий грипп.
"Степень заболеваемости сильно различается между зверофермами. Количество заболевших животных составляет несколько тысяч", – рассказала Терхи Лааксонен из Агентства продовольствия.
В конце июля сообщалось, что птичий грипп обнаружили на зверофермах в Южной и Центральной Похьянмаа, что в южной части Финляндии.