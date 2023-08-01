У центрі Парижа троє обікрали ювелірну крамницю на близько 15 млн євро

Французька поліція розшукує двох чоловіків і жінку, які вдень у вівторок пограбували ювелірну крамницю Piaget у центрі Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами співрозмовників видання, пограбування сталося близько опівдня в крамниці на Рю-де-ла-Пе ("вулиця Миру"), що в другому окрузі столиці Франції.

Фото: Le Figaro

Трійко зловмисників зайшли до крамниці, погрожуючи пістолетом, забрали коштовності й пішли пішки з місця події. У результаті пограбування ніхто не постраждав.

За даними прокуратури Парижа, йдеться про збитки на суму від 10 до 15 мільйонів євро.

Правоохоронці повідомили, що розпочали розслідування за фактом "збройного пограбування організованою злочинною групою та викрадення".

Зазначимо, що подібні пограбування траплялись і раніше: лише у 2021 році поліція говорила про кілька таких випадків.