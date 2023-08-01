В центре Парижа трое обокрали ювелирный магазин на сумму около 15 млн евро

Французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, которые днем во вторник ограбили ювелирный магазин Piaget в центре Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам собеседников издания, ограбление произошло около полудня в магазине на Рю-де-ла-Пэ ("улица Мира"), что во втором округе столицы Франции.

Фото: Le Figaro

Трое злоумышленников зашли в магазин, угрожая оружием, забрали драгоценности и ушли пешком с места происшествия. В результате ограбления никто не пострадал.

По данным прокуратуры Парижа, речь идет об ущербе на сумму от 10 до 15 миллионов евро.

Правоохранители сообщили, что начали расследование по факту "вооруженного ограбления организованной преступной группой и похищения".

Отметим, что подобные ограбления случались и раньше: только в 2021 году полиция говорила о нескольких таких случаях.