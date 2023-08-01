Безробіття в єврозоні – на рекордно низькому рівні

Рівень безробіття в країнах єврозони знизився до рекордного мінімуму в червні, що свідчить про позитивний стан ринку праці на тлі слабкого економічного зростання.

Відповідні дані у вівторок опублікував Євростат, повідомляє "Європейська правда".

За даними статистичного відомства ЄС, рівень безробіття в єврозоні минулого місяця становив 6,4%. Це менше, ніж прогнозували економісти.

В абсолютному вимірі кількість безробітних у єврозоні в червні скоротилася до трохи більше як 10,8 мільйона осіб, або на 62 тисячі менше, ніж місяцем раніше.

У Євросоюзі загалом безробіття також знизилось до 5,9% в порівнянні з 6,1% у травні. Водночас серед молоді безробіття в ЄС дещо зросло, а в єврозоні – упало.

Економісти, яких цитує Financial Times, вказують на зменшення кількості вакансій у Німеччині та Франції в липні і попереджають, що ринок праці єврозони може почати слабшати через очікуваний економічний спад до кінця року.

Крім того, попри рекордно низьке безробіття кількість годин зайнятості досі нижча за рівень до пандемії COVID-19, так само слабким є зростання рівня продуктивності.

Напередодні Євростат повідомив, що інфляція в єврозоні знижується другий місяць поспіль через падіння цін на енергоносії та стала найнижчою від початку повномасштабної війни РФ проти України.