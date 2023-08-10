Латвійські прикордонники стріляли в повітря, затримуючи мігрантів неподалік кордону з Білоруссю

Латвійські прикордонники 9 серпня здійснили постріл у повітря, коли затримували неподалік від кордону з Білоруссю групу нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Державну службу охорони кордону, пише "Європейська правда".

У середу прикордонники під час патрулювання виявили ознаки нелегального перетину кордону та почали пошуки цих осіб. Вісьмох чоловіків-мігрантів виявили в районі села Тронішки, вже за кілька кілометрів вглиб території Латвії.

Прикордонники здійснили постріл в повітря, щоб змусити мігрантів зупинитися. Затриманими виявилися громадянами Індії та Ірану, їх повернули назад до Білорусі, як передбачено законодавством про надзвичайну ситуацію.

За підрахунками прикордонників Латвії, за минулий рік кордон з Білорусі намагалися нелегально перетнути 5286 разів, 217 мігрантів впустили з гуманітарних міркувань.

Цього тижня уряд схвалив запит Міністерства внутрішніх справ про посилений режим роботи прикордонників на кордоні з Білоруссю у зв’язку з активізацією спроб нелегального перетину кордону. Новий режим роботи набуває чинності з 11 серпня.

Польща на початку тижня також заявила, що Росія та Білорусь організовують чергову кампанію з напливу мігрантів до ЄС через польський кордон з метою дестабілізації регіону.

Міністерство оборони Польщі планує ще на декілька тисяч збільшити кількість військ на кордоні з Білоруссю.