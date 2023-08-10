Латвийские пограничники стреляли в воздух, задерживая мигрантов возле границы с Беларусью

Латвийские пограничники 9 августа произвели выстрел в воздух, когда задерживали неподалеку от границы с Беларусью группу нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственную службу охраны границы, пишет "Европейская правда".

В среду пограничники во время патрулирования обнаружили признаки нелегального пересечения границы и начали поиски этих лиц. Восьмерых мужчин-мигрантов обнаружили в районе села Тронишки, уже за несколько километров вглубь территории Латвии.

Пограничники выстрелили в воздух, чтобы заставить мигрантов остановиться. Задержанными оказались гражданами Индии и Ирана, их вернули обратно в Беларусь, как предусмотрено законодательством о чрезвычайной ситуации.

По подсчетам пограничников Латвии, за прошлый год границу с Беларусью пытались нелегально пересечь 5286 раз, 217 мигрантов впустили по гуманитарным соображениям.

На этой неделе правительство одобрило запрос Министерства внутренних дел об усиленном режиме работы пограничников на границе с Беларусью в связи с активизацией попыток нелегального пересечения границы. Новый режим работы вступает в силу с 11 августа.

Польша в начале недели также заявила, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в ЕС через польскую границу с целью дестабилизации региона.

Министерство обороны Польши планирует еще на несколько тысяч увеличить количество войск на границе с Беларусью.