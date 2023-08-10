Кулеба: перемовини з Росією можливі після виходу її військ з України, але з не з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли її війська підуть з України, але не з президентом Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю італійському Corriere della Sera.

"Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним. Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим, їхнє завдання спонукати росіян до відступу і переконати, що краще говорити, ніж воювати", – сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив також, що вести переговори з Путіним неможливо, тому що він скоїв надто багато злочинів.

"Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна й Зеленського за одним столом", – заявив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни