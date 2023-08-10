Менше росіян стали просити притулку у Фінляндії 

У Фінляндії зменшилась кількість прохань про притулок, які подають громадяни Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.

Після вторгнення Росії в Україну відбувся сплеск заяв від росіян з проханням отримати притулок, а тепер цей процес пішов на спад.

Минулого року 1 172 громадянина Росії попросили притулку у Фінляндії, а цьогоріч, станом на початок серпня, імміграційна служба Migri зареєструвала лише 270 таких заяв.

Кількість російських шукачів притулку тепер повернулася до звичайного рівня: 200-500 заяв на рік.

Минулого року 85 росіян отримали притулок у Фінляндії, тоді як цього року, за даними Migri, ця цифра становить 64.

Більшість прохань про притулок від росіян пов'язані з частковою мобілізацією, яка розпочалася в Росії у вересні минулого року.

"Ми поки що не можемо ухвалювати рішення за цими заявами, оскільки Агентство Європейського Союзу з питань притулку (EUAA) наразі готує відповідні інструкції", – пояснили у Migri.

Раніше повідомляли, що прикордонна служба Фінляндії стежить за ситуацією в Росії після того, як там посилили призовне законодавство, і прогнозує зростання прикордонного руху у зв’язку з цим.

Минулого місяця Росія ухвалила закон про підняття верхньої межі призовного віку з 27 до 30 років, а також про обмеження виїзду з країни тим, хто отримав повістку.