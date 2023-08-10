Меньше россиян стали просить убежища в Финляндии 

В Финляндии уменьшилось количество просьб об убежище, которые подают граждане России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила финская телерадиокомпания Yle.

После вторжения России в Украину произошел всплеск заявлений от россиян с просьбой получить убежище, а теперь этот процесс пошел на спад.

В прошлом году 1 172 гражданина России попросили убежища в Финляндии, а в этом году, по состоянию на начало августа, иммиграционная служба Migri зарегистрировала лишь 270 таких заявлений.

Количество российских искателей убежища теперь вернулось к обычному уровню: 200-500 заявлений в год.

В прошлом году 85 россиян получили убежище в Финляндии, тогда как в этом году, по данным Migri, эта цифра составляет 64.

Большинство просьб об убежище от россиян связаны с частичной мобилизацией, которая началась в России в сентябре прошлого года.

"Мы пока не можем принимать решения по этим заявлениям, поскольку Агентство Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA) пока готовит соответствующие инструкции", – пояснили в Migri.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии следит за ситуацией в России после того, как там ужесточили призывное законодательство, и прогнозирует рост пограничного движения в связи с этим.

В прошлом месяце Россия приняла закон о поднятии верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, а также об ограничении выезда из страны тем, кто получил повестку.