Польща готова закрити залізничні переходи з Білоруссю

Польська влада розглядає можливість закрити залізничні перевезення з Білоруссю в разі посилення провокацій з боку Мінська.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив агентству PAP заступник міністра внутрішніх справ Мацей Вонсік.

Він послався на висновки після розмови міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського з литовською колегою Агне Білотайте щодо механізму, який буде застосований у разі можливого закриття всіх прикордонних переходів з Білоруссю та ізоляції режиму Александра Лукашенка.

На запитання, чи означає цей механізм, що Польща і Литва одночасно закриють весь кордон з Білоруссю, заступник міністра відповів: "Саме так він і має працювати".

За словами Вонсіка, "якщо Білорусь дозволяє собі занадто багато, якщо ці провокації стають дедалі більш настирливими", то Польща повинна реагувати разом із Литвою. Він висловив сподівання, що до цих дій також приєднається Латвія.

Заступник глави польського МВС додав, що обговорюється також закриття залізничних переходів.

"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, зокрема, польської, йде саме цим шляхом, китайська також. Я думаю, китайці повинні надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають", – вважає Вонсік.

Наразі на кордоні з Білоруссю Польща має автомобільний перехід у Тересполі, де відбувається пасажирський рух, вантажний перехід у Кукуриках, але лише для перевізників із країн ЄС, та залізничні переїзди.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони Польщі планує ще на декілька тисяч збільшити кількість військ на кордоні з Білоруссю.

Перед цим Вонсік зазначав, що зараз усі спроби нелегального проникнення мігрантів до Польщі організовує білоруська влада.

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка, який розпочався ще у 2021 році, у статті "Європейської правди".