Польша готова закрыть железнодорожные переходы с Беларусью

Польские власти рассматривают возможность закрыть железнодорожные перевозки с Беларусью в случае усиления провокаций со стороны Минска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил агентству PAP заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик.

Он сослался на выводы после разговора министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского с литовской коллегой Агне Билотайте относительно механизма, который будет применен в случае возможного закрытия всех пограничных переходов с Беларусью и изоляции режима Александра Лукашенко.

На вопрос, означает ли этот механизм, что Польша и Литва одновременно закроют всю границу с Беларусью, заместитель министра ответил: "Именно так он и должен работать".

По словам Вонсика, "если Беларусь позволяет себе слишком много, если эти провокации становятся все более назойливыми", то Польша должна реагировать вместе с Литвой. Он выразил надежду, что к этим действиям также присоединится Латвия.

Заместитель главы польского МВД добавил, что обсуждается также закрытие железнодорожных переходов.

"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в частности, польской, идет именно этим путем, китайская также. Я думаю, китайцы должны послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не предпринимал действий, от которых они пострадают", – считает Вонсик.

Сейчас на границе с Беларусью Польша имеет автомобильный переход в Тересполе, где происходит пассажирское движение, грузовой переход в Кукуриках, но только для перевозчиков из стран ЕС, и железнодорожные переезды.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Польши планирует еще на несколько тысяч увеличить количество войск на границе с Беларусью.

Перед этим Вонсик отмечал, что сейчас все попытки нелегального проникновения мигрантов в Польшу организовывают белорусские власти.

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