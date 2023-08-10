Глава МЗС Фінляндії: Важливо, щоб на Україну не чинився тиск з жодної сторони

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що Україна має сама визначати умови миру без тиску ззовні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

На думку Валтонен, яка вже півтора місяця очолює МЗС Фінляндії, Захід робить усе можливе для припинення війни, підтримуючи Україну "рішуче, переконливо і наполегливо".

За її словами, те, який зрештою матиме вигляд довгоочікуваний мир, має бути визначено самою Україною.

"Особливо наразі дуже важливо, щоб на Україну не чинився тиск з жодного боку", – сказала міністерка.

Вона нагадує, що Україна є визнаною в усьому світі суверенною державою, яка має право на територіальну цілісність і свою оборону.

"За тією ж логікою Україна зможе визначити, коли вона буде готова до мирних переговорів або, можливо, до миру", – каже Валтонен.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли російські окупаційні війська підуть з української території.

Як повідомлялося, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни