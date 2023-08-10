Глава МИД Финляндии: Важно, чтобы на Украину не оказывалось давление ни с одной стороны

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что Украина должна сама определять условия мира без давления извне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

По мнению Валтонен, которая уже полтора месяца возглавляет МИД Финляндии, Запад делает все возможное для прекращения войны, поддерживая Украину "решительно, убедительно и настойчиво".

По ее словам, то, как в конце концов будет выглядеть долгожданный мир, должно быть определено самой Украиной.

"Особенно сейчас очень важно, чтобы на Украину не оказывалось давление ни с одной стороны", – сказала министр.

Она напоминает, что Украина является признанным во всем мире суверенным государством, которое имеет право на территориальную целостность и свою оборону.

"По той же логике Украина сможет определить, когда она будет готова к мирным переговорам или, возможно, к миру", – говорит Валтонен.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, когда российские оккупационные войска уйдут с украинской территории.

Как сообщалось, после встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны