Президент Чорногорії доручив формування уряду лідеру проєвропейської сили

Президент Чорногорії Яков Мілатович надав мандат на формування нового уряду лідеру проєвропейського руху "Європа зараз" Мілойко Спаїчу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTCG.

"На Спаїча покладена велика відповідальність, і я бажаю йому успіхів у швидкому завершенні формування уряду, щоб Чорногорія отримала стабільний уряд, який успішно впорається з викликами, що стоять перед нами. Якщо він не сформує уряд, Спаїч може повернути мандат. Я проведу новий раунд консультацій і передам мандат комусь іншому", – сказав Мілатович.

Мілойко Спаїч

Він зазначив, що очікує від Спаїча відповідальності і доцільності в цьому процесі.

"Як президент Чорногорії, я вважаю, що нам потрібен політичний і реформаторський уряд", – сказав Мілатович.

Економіст і колишній міністр фінансів 35-річний Мілойко Спаїч має 90 днів, щоб сформувати свій кабінет і винести його на голосування в парламенті.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у Чорногорії відбулися у неділю 11 червня. З невеликою перевагою переміг проєвропейський рух "Європа зараз", який також виступає за тісніші зв'язки із Сербією, на чолі з колишнім міністром фінансів Мілойко Спаїчем.

Детальніше про очікування від виборів читайте у статті Чорногорія в очікуванні нової влади: як парламентські вибори змінять курс країни.