Президент Черногории поручил формирование правительства лидеру проевропейской силы

Президент Черногории Яков Милатович предоставил мандат на формирование нового правительства лидеру проевропейского движения "Европа сейчас" Милойко Спаичу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTCG.

"На Спаича возложена большая ответственность, и я желаю ему успехов в быстром завершении формирования правительства, чтобы Черногория получила стабильное правительство, которое успешно справится с вызовами, стоящими перед нами. Если он не сформирует правительство, Спаич может вернуть мандат. Я проведу новый раунд консультаций и передам мандат кому-то другому", – сказал Милатович.

Милойко Спаич

Он отметил, что ожидает от Спаича ответственности и целесообразности в этом процессе.

"Как президент Черногории, я считаю, что нам нужно политическое и реформаторское правительство", – сказал Милатович.

Экономист и бывший министр финансов 35-летний Милойко Спаич имеет 90 дней, чтобы сформировать свой кабинет и вынести его на голосование в парламенте.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Черногории состоялись в воскресенье 11 июня. С небольшим перевесом победило проевропейское движение "Европа сейчас", которое также выступает за более тесные связи с Сербией, во главе с бывшим министром финансов Милойко Спаичем.

Подробнее об ожиданиях от выборов читайте в статье Черногория в ожидании новой власти: как парламентские выборы изменят курс страны.