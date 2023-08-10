Мін’юсти Латвії і Естонії співпрацюватимуть в питаннях конфіскації на користь України

Міністр юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере та міністр юстиції Естонії Каллі Ланет домовилися співпрацювати в питаннях конфіскації майна на підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Зустріч міністрів відбулася в Ризі в четвер, 10 серпня. Головною темою на порядку денному стало обговорення спільних дій на підтримку України у сфері юстиції, а також для розвитку транскордонного співробітництва у виконанні судових рішень, справах про стягнення аліментів, а також у питаннях освіти кадрів судової системи.

Лібіня-Егнере зазначила, що Латвія та Естонія мають схожі цілі розвитку сфери правосуддя та можливості обміну досвідом для формування спільної стратегії дій на рівні Європейського Союзу.

"Під час надання допомоги Україні особливо важливо використовувати як наявні правові засоби, так і розробляти нові, зокрема – рішення про конфіскацію майна на користь України", – зазначила глава Мін'юсту Латвії.

Більш детально про домовленості з колегою з Естонії Лібіня-Егнере не розповіла.

Уже повідомлялося, що в лютому цього року в остаточному читанні Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки українського суспільства. На потреби України також передаються автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв.

Як повідомлялося, пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.

ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія та Європейський центральний банк мають протилежні погляди щодо ризиків можливого використання прибутку від заморожених активів Центробанку Росії в Європі для відбудови України.