Минюст Латвии и Эстонии будут сотрудничать в вопросах конфискации в пользу Украины

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и министр юстиции Эстонии Калли Ланет договорились сотрудничать в вопросах конфискации имущества в поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Встреча министров состоялась в Риге в четверг, 10 августа. Главной темой на повестке дня стало обсуждение совместных действий в поддержку Украины в сфере юстиции, а также для развития трансграничного сотрудничества в исполнении судебных решений, делах о взыскании алиментов, а также в вопросах образования кадров судебной системы.

Либиня-Эгнере отметила, что Латвия и Эстония имеют схожие цели развития сферы правосудия и возможности обмена опытом для формирования общей стратегии действий на уровне Европейского Союза.

"При оказании помощи Украине особенно важно использовать как имеющиеся правовые средства, так и разрабатывать новые, в частности – решение о конфискации имущества в пользу Украины", – отметила глава Минюста Латвии.

Более подробно о договоренностях с коллегой из Эстонии Либиня-Эгнере не рассказала.

Уже сообщалось, что в феврале этого года в окончательном чтении Сейм Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества. На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.

Как сообщалось, предложение Европейской комиссии по использованию замороженных государственных российских активов в ЕС в пользу Украины не будет опубликовано до сентября.

СМИ сообщали, что Европейская комиссия и Европейский центральный банк имеют противоположные взгляды относительно рисков возможного использования прибыли от замороженных активов Центробанка России в Европе для восстановления Украины.