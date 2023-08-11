В Англії шукачів притулку відселили зі скандальної баржі через небезпечну бактерію

В Англії зі скандально відомої житлової баржі Bibby Stockholm відселили шукачів притулку після того, як у воді виявили небезпечну бактерію, яка викликає так звану "хворобу легіонерів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Усіх, хто перебував на борту, ймовірно, перевезуть у нове житло як запобіжний захід.

Бактерія легіонела, яка зазвичай зустрічається у воді, може викликати серйозну легеневу інфекцію, відому як "хвороба легіонерів". У жодного з тих, хто перебував на баржі, не було виявлено ознак цієї хвороби.

Рутинне тестування водопостачання було спочатку проведене 25 липня, але результати були отримані лише 7 серпня, в той самий день, коли шукачі притулку почали висаджуватися на баржу. Були проведені подальші тести, і уряд очікує на їхні результати.

Представник Міністерства внутрішніх справ заявив, що здоров'я і добробут людей на борту судна "є нашим найвищим пріоритетом".

"Проби води з системи водопостачання на Bibby Stockholm показали рівень бактерій легіонели, який вимагає подальшого розслідування", – заявили вони.

Перші 15 шукачів притулку заселилися на баржу у Портленді, графство Дорсет, у понеділок, у вівторок прибула ще невелика кількість людей.

Як повідомлялося, до 500 чоловіків зрештою житимуть на судні в Дорсеті, поки чекатимуть на результати розгляду їхніх заяв про надання притулку.

Деякі правозахисні групи заявили, що розміщення людей на борту баржі є "негуманним". Проти такого кроку виступали і місцеві жителі.

Bibby Stockholm є флагманом останнього урядового плану "зупинити човни" і запобігти небезпечному перетину Ла-Маншу мігрантами.

Триповерхова баржа на 222 кімнати прибула до порту Портленда три тижні тому, зафрахтована урядом, щоб зменшити витрати на розміщення шукачів притулку в готелях, які, за його словами, становлять 6 мільйонів фунтів стерлінгів на день.