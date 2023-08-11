В Англии искателей убежища отселили со скандальной баржи из-за опасной бактерии

В Англии со скандально известной жилой баржи Bibby Stockholm отселили искателей убежища после того, как в воде обнаружили опасную бактерию, которая вызывает так называемую "болезнь легионеров".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Всех, кто находился на борту, вероятно, перевезут в новое жилье в качестве меры пресечения.

Бактерия легионелла, которая обычно встречается в воде, может вызвать серьезную легочную инфекцию, известную как "болезнь легионеров". Ни у одного из тех, кто находился на барже, не было обнаружено признаков этой болезни.

Рутинное тестирование водоснабжения было первоначально проведено 25 июля, но результаты были получены только 7 августа, в тот самый день, когда искатели убежища начали высаживаться на баржу. Были проведены дальнейшие тесты, и правительство ожидает их результатов.

Представитель Министерства внутренних дел заявил, что здоровье и благополучие людей на борту судна "является нашим наивысшим приоритетом".

"Пробы воды из системы водоснабжения на Bibby Stockholm показали уровень бактерий легионеллы, который требует дальнейшего расследования", – заявили они.

Первые 15 искателей убежища заселились на баржу в Портленде, графство Дорсет, в понедельник и еще небольшое количество прибыло во вторник.

Как сообщалось, до 500 мужчин в конце концов будут жить на судне в Дорсете, пока будут ждать результатов рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Некоторые правозащитные группы заявили, что размещение людей на борту баржи является "негуманным". Против такого шага выступали и местные жители.

Bibby Stockholm является флагманом последнего правительственного плана "остановить лодки" и предотвратить опасное пересечение Ла-Манша мигрантами.

Трехэтажная баржа на 222 комнаты прибыла в порт Портленда три недели назад, зафрахтованная правительством, чтобы уменьшить расходы на размещение искателей убежища в отелях, которые, по его словам, составляют 6 миллионов фунтов стерлингов в день.