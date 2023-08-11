Президент Сербии не верит, что Зеленский готов признать Косово

Президент Сербии Александар Вучич считает, что украинский президент Владимир Зеленский не решится признать независимость Косово.

Об этом он сказал в эфире телеканала Happy TV в четверг, его цитирует Balkan Insight, сообщает "Европейская правда".

Вучич сказал, что если бы украинская власть признала Косово, она "разрушила бы все свои принципы, на которых базируется защита их позиции, разрушила бы все".

"Я не думаю, что Зеленский сделает что-то подобное", – сказал он.

Признание Украиной Косово стало темой обсуждения в Сербии после того, как председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко подписал открытое письмо к США, ЕС и Великобритании, призвав их "не принимать политику на Балканах, ориентированную на Белград", в частности, когда речь идет о Косово.

Мережко сказал в эфире косовского телевидения, что в украинском парламенте есть депутаты, которые поддерживают признание независимости Косово.

"Что я вижу как гражданин Украины, так это то, что Косово на стороне Украины, поскольку Косово ввело санкции против России, и вы пытаетесь нас поддержать", – сказал Мережко 7 августа.

Украинский посол в Белграде Владимир Толкач заверил, что Украина не изменила своей позиции и "уважает территориальную целостность Сербии".

Однако Толкач добавил, что "украинское общество, которое платит высокую цену за свою свободу, знает, что нейтральная позиция в отношении государства-агрессора на практике помогает агрессору совершать свои преступления, а не является практической поддержкой норм международного права – территориальной целостности Украины".

Вучич заявил в своем телевизионном интервью в четверг, что не видит "никаких проблем в отношениях с Украиной". Он напомнил, что имел разговор с Зеленским на встрече Европейского политического сообщества в Молдове в июне.

"Это был приличный разговор, я увидел, что он знает о Сербии гораздо больше, чем я ожидал", – сказал Вучич.

Как известно, Украина официально не признает Косово – страны, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии.

Ранее Вучич заявлял, что если Украина признает независимость Косово, "то потеряет все в один день".

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