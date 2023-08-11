Міноборони Данії скликало політиків на екстрену зустріч щодо закупівлі зброї

У Данії політики різних партій, які відповідають за сферу безпеки, прибули на екстрену зустріч з міністром оборони Якобом Еллеманном-Єнсеном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV2.dk.

Зустріч була призначена раніше сьогоднішнього дня, політики стисло були поінформовані про неї після 9-ї ранку.

Повідомляється, що йдеться про справу про закупівлю зброї, про яку Якоб Еллеманн-Єнсен говорив раніше.

Водночас політики кажуть, що не знають, чого очікувати від екстреного засідання.

26 січня міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен представив у данському парламенті термінове звернення щодо придбання систем озброєнь у ізраїльського виробника Elbit Systems.

Це сталося після того, як 19 січня Якоб Еллеманн-Єнсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен поінформували Комітет з питань зовнішньої політики данського парламенту, що Данія передасть Україні 19 артилерійських систем. Таким чином, виникла потреба у новому збройному замовленні.

Переважна більшість – усі партії, окрім Enhedslisten та Alternativet – протягом кількох годин проголосували за закупівлю зброї на загальну суму 1,74 мільярда данських крон.

Депутатам повідомили, що термін дії ізраїльської пропозиції спливає 31 січня, але парламент зміг з'ясувати, що він спливає лише через п'ять місяців.

Депутати не отримали цієї інформації, і тому кілька партій звинуватили Якоба Еллеманна-Єнсена в тому, що він ввів їх в оману.