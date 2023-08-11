Минобороны Дании созвало политиков на экстренную встречу по закупке оружия

В Дании политики разных партий, которые отвечают за сферу безопасности, прибыли на экстренную встречу с министром обороны Якобом Эллеманном-Енсеном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV2.dk.

Встреча была назначена ранее сегодняшнего дня, политики кратко были проинформированы о ней после 9 утра.

Сообщается, что речь идет о деле о закупке оружия, о котором Якоб Эллеманн-Енсен говорил ранее.

В то же время политики говорят, что не знают, чего ожидать от экстренного заседания.

26 января министр обороны Якоб Эллеманн-Енсен представил в датском парламенте срочное обращение о приобретении систем вооружений у израильского производителя Elbit Systems.

Это произошло после того, как 19 января Якоб Эллеманн-Йенсен и министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен проинформировали Комитет по вопросам внешней политики датского парламента, что Дания передаст Украине 19 артиллерийских систем. Таким образом, возникла потребность в новом вооруженном заказе.

Подавляющее большинство – все партии, кроме Enhedslisten и Alternativet – в течение нескольких часов проголосовали за закупку оружия на общую сумму 1,74 миллиарда датских крон.

Депутатам сообщили, что срок действия израильского предложения истекает 31 января, но парламент смог выяснить, что он истекает только через пять месяцев.

Депутаты не получили этой информации, и поэтому несколько партий обвинили Якоба Эллеманна-Енсена в том, что он ввел их в заблуждение.