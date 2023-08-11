Міністр оборони Данії звільнив ключового співробітника після закупівлі зброї в Ізраїлі

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен звільнив постійного державного секретаря свого міністерства в п'ятницю після критики щодо закупівлі артилерійського озброєння в Ізраїлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У січні Данія погодилася придбати артилерійські системи в ізраїльської компанії Elbit Systems на суму 1,74 мільярда данських крон (256 мільйонів доларів США) після того, як передала значну частину своїх власних систем озброєнь Україні.

Напередодні угоди міністерство поспішало, щоб парламентський фінансовий комітет схвалив покупку, заявивши, що термін дії пропозиції компанії закінчується наприкінці місяця.

Але на початку цього тижня міністерство визнало, що термін дії пропозиції Elbit закінчився лише наприкінці червня.

Раніше цього тижня Еллеманн-Єнсен вибачився за поводження у цій справі і заявив, що він не навмисно надав парламенту неправдиву інформацію.

Але в п'ятницю він скликав зустріч з членами парламенту і повідомив їм: у інформації, яку він надав парламенту на початку тижня, не вистачало важливих деталей.

"За загальною оцінкою, тісна і довірлива співпраця, необхідна між міністром і постійним секретарем, більше неможлива, особливо в світлі великих і важливих завдань, що стоять перед збройними силами", – сказав Еллеманн-Єнсен журналістам після зустрічі.

Член НАТО Данія пообіцяла збільшити витрати на оборону до 2% ВВП і заявила, що витратить 143 мільярди крон (понад 20 млрд доларів США) на оборону протягом наступних 10 років.



