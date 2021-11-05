Винороби попередили про "екстремально низький" обсяг виробництва вина в Європі через погану погоду

Міжнародна організація виноградарства і виноробства (OIV) заявила, що світове виробництво вина впаде до одного з найнижчих рівнів після того, як суворі погодні умови завдали шкоди виноградникам в основних виноробних регіонах Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

За заявою організації, погодні умови серйозно вплинули на виробництво в Італії, Іспанії та Франції, що призвело до надзвичайно низьких обсягів виробництва.

Водночас у розпал дефіциту очікується відновлення попиту на рівні, близькому до допандемійного, йдеться в заяві.

На основі інформації з 28 країн, які представляють 85% світового виробництва у 2020 році, OIV оцінила світове виробництво у 2021 році на рівні від 247,1 до 253,5 мільйонів гектолітрів. Один гектолітр еквівалентний 133 стандартним пляшкам.

За даними OIV, це буде третій рік поспіль, коли обсяг виробництва буде нижчим за середній і наблизиться до рівня 2017 року (248 млн гектолітрів), що є найнижчим показником за шість десятиліть.

Виноградники у Західній Європі постраждали від весняних заморозків, а французькі виробники також пережили сильні дощі, град та борошнисту росу.

Генеральний директор OIV Пау Рока прокоментував, що якщо винороби відносно добре адаптувалися до кризи COVID-19 минулого року, то тепер вони "зіштовхнулися зі значно більшою проблемою, ніж пандемія: зміною клімату".

Хоча "вакцини проти зміни клімату немає", за його словами, "існують довгострокові рішення, які вимагатимуть серйозних зусиль з погляду стійких методів вирощування виноградної лози та виробництва вина".

Він додав, що перехід до онлайн-продажів допоміг виноробній галузі під час пандемії.