Экологическая ассоциация Legambiente заявила в пятницу, что почти треть прибрежных и озерных вод Италии имеет уровни загрязнения, превышающие допустимые нормы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Ansa.

Организация отметила, что 124 из 387 проб воды, отобранных в 40 озерах и на побережье 18 регионов во время ежегодных кампаний Goletta Verde и Goletta dei Laghi, показали уровень загрязнения, превышающий допустимые нормы.

Legambiente выразила особую обеспокоенность состоянием устьев рек и каналов Италии и пожаловалась на недостаток информации в районах, где купание запрещено.

Плохая очистка вод, незаконные сбросы, загрязнение и климатический кризис остаются главными угрозами для итальянских морей и озер, а также для биоразнообразия.

Напомним, в прошлом году власти Венеции обратилась к туристам с просьбой использовать для вопроса более сотни общественных фонтанов, а не бутилированную воду, поскольку из-за пластиковых бутылок остается много мусора.