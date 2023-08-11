У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді, багато постраждалих

Близько 20 осіб постраждали внаслідок зіткнення пасажирського потяга і вантажівки на залізничному переїзді під польською столицею Варшавою.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 11 серпня під містом Плонськ, що на північний захід від Варшави. Водій фури не помітив наближення потяга і виїхав на нерегульований залізничний переїзд, де зіткнувся з так званим рейковим автобусом.

Від удару вагон зійшов з рейок, але не перекинувся, фура також сильно постраждала.

На місці триває рятувальна операція. Одну людину з найважчими травмами терміново госпіталізували, іншим надають першу допомогу на місці. Загалом постраждали близько 20 осіб, серед них машиніст і начальник потяга.

Рух на залізничній лінії Насель-Серпць через аварію буде заблокований щонайменш на кілька годин.

Нагадаємо, у Швеції цього тижня потяг зійшов з рейок через руйнування, спричинені негодою, а в Молдові зійшли з рейок українські вагони із зерном.