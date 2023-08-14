МЗС України відреагувало на провокацію Росії щодо турецького судна, яке йшло в Ізмаїл

Офіційний Київ засудив провокативні дії РФ щодо турецького цивільного судна "Сукру Окан", яке прямувало у порт Ізмаїла.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувало Міністерство закордонних справ України.

В МЗС засудили провокативні дії Росії 13 серпня у Чорному морі щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла.

"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі.

Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі", – заявили в МЗС.

МЗС також наголошує, що Росію слід позбавити можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів.

"У цьому зв’язку Україна закликає партнерів посилити зусилля задля збереження функціонування Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє ключову роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", – додає МЗС.

Нагадаємо, Міноборони Росії РФ заявило, що ранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду. Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm заявляє, що росіяни збрехали про огляд "Sukru Okan" та попереджувальні постріли, а насправді були лише погрози в ефірі.