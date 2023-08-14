МИД Украины отреагировал на провокацию России в отношении турецкого судна, которое шло в Измаил

Официальный Киев осудил провокационные действия РФ в отношении турецкого гражданского судна Sukru Okan, которое направлялось в порт Измаила.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

В МИД осудили провокационные действия России 13 августа в Черном море в отношении турецкого сухогруза Sukru Okan, который направлялся в порт Измаила.

"ВМС РФ грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права. Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореплавания в Черном море.

Выражаем поддержку и солидарность с Турцией как нашим стратегическим партнером и призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий РФ, которые препятствуют мирному прохождению судов в Черном море", – заявили в МИД.

МИД также отмечает, что Россию следует лишить возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в частности к украинским морским портам.

"В этой связи Украина призывает партнеров усилить усилия для сохранения функционирования Черноморской зерновой инициативы, которая играет ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", – добавляет МИД.

Напомним, Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра. После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm заявляет, что россияне солгали об осмотре Sukru Okan и предупредительных выстрелах, а на самом деле были только угрозы в эфире.