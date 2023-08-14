СМИ: Визит Путина в Турцию ожидается в ближайшие дни

В Турции в ближайшие дни ожидают визит президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Это будет первый визит Путина в страну-члена НАТО с начала развязанной Россией войны против Украины, отмечает издание.

В материале говорится, что перед визитом главы Кремля Турция активизировала дипломатическую работу для возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Турция проводит многосторонние переговоры с заинтересованными странами в координации с МИД, Минобороны и Министерством торговли.

Ранее сообщалось, что ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Турцию может состояться в конце августа.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с Путиным.