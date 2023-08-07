ЗМІ: Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня

Очікуваний візит президента РФ Владіміра Путіна до Туреччини може відбутися наприкінці серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", такі терміни побічно згадало видання Hurriyet, розповідаючи про заплановану зустріч турецького уряду, де говоритимуть про майбутнє "зернової угоди".

На понеділок 7 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирає урядовців, щоб обговорити майбутнє Чорноморської зернової ініціативи та економічні плани для Туреччини, а також дипломатичну роботу Анкари для наближення миру.

Видання зазначає, що на засіданні планують розглянути "стратегії, які може застосувати Туреччина для того, щоб зерновий коридор знову запрацював", а також "можливий візит до Туреччини російського президента Владіміра Путіна наприкінці цього місяця".

Говоритимуть і про інші геополітичні питання, такі як схвалення вступу Швеції до НАТО, відносини з ЄС, інші двосторонні відносини з країнами у регіоні.

До цієї згадки у турецьких медіа можливих термінів візиту Путіна До Туреччини не називали, але було відомо, що він має відбутися цього місяця.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із Путіним.

2 серпня Ердоган і Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили "зернову угоду" та візит глави Кремля до Туреччини.

За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії щодо української "формули миру" Київ повідомив, що Туреччина висловила готовність "виступити лідером у реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки".